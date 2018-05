Sanremo. Partiranno domattina i lavori per la risistemazione di 800 metri di marciapiedi in via Padre Semeria, devastati dalle radici di 17 pini che, per l’ufficio tecnico di Palazzo Bellevue, devono essere tagliati.

Questo il verdetto della perizia commissionata dal dirigente del settore lavori pubblici Danilo Burastero.

Le piante sono arrivate ad un punto limite, con le radici che hanno compromesso non solo i passaggi pedonali ma anche l’asfalto.

Un grave pericolo per passanti e automobilisti che costa il sacrificio degli esemplari di sempreverde.