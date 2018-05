San Lorenzo al Mare. Il micronido “MioPiccoloMio” in “Laboratorio sul mare…Aspettando l’estate!“. Un’iniziativa che anticipa l’arrivo della stagione estiva per le educatrici del micronido, gestito dalla cooperativa sociale Jobel. In accordo con l’amministrazione comunale e il sindaco di San Lorenzo al Mare, dottor Paolo Tornatore, lo staff del micronido d’infanzia lo scorso sabato 12 maggio ha organizzato nella piazzetta al mare della cittadina, una mattinata di laboratori ludico-didattici dedicati ai bambini.

Le attività proposte sono state la realizzazione di un fondale marino con varie tecniche, pittura con acquarelli e infine decorazioni di piccole cornici con diversi materiali naturali da portare a casa come souvenir in occasione della festa della mamma del 13 maggio e come ricordo della mattinata trascorsa insieme.

Questa attività rientra nel progetto “nido e territorio” che ha l’intento principale di immergere i bambini, frequentanti il servizio, nella realtà che li circonda, far conoscere loro il proprio territorio e contesto di vita, nonché far scoprire, incontrare e contaminare la realtà e le prassi educative del micronido con la cittadinanza di San Lorenzo al Mare e sottolineare il fondamentale desiderio di attribuire un valore educativo all’operare del bambino, permettergli di fare esperienza con tutto, tenendo presente che il “toccare le cose” è molto più di una semplice esperienza sensoriale, ma è anche e soprattutto esperienza emozionale.