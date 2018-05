San Bartolomeo al Mare, viabilità alternativa in via Chiappa tra i punti del consiglio comunale

San Bartolomeo al Mare. Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 18 di giovedì 31 maggio.

All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 e l’esame della variante per i lavori di riqualificazione in Valle Chiappa con la realizzazione della nuova viabilità comunale alternativa al primo tratto di via Chiappa.

L’ordine del giorno: Odg Consiglio del 31.05.2018 (2)