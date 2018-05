San Bartolomeo al Mare, domani al Tea con l’autore, Francesco Basso presenta “Raccontare Imperia”

San Bartolomeo al Mare. Il Tea con l’Autore anticipa al martedì e presenta domani (ore 17:00, Biblioteca Comunale Alfea Possavino) lo scrittore e giornalista Francesco Basso con il quale verrà analizzata l’antologia “Raccontare Imperia”, comprendente racconti di 37 autori della riviera ligure di ponente che hanno molto a cuore l’imperiese. Protagoniste dei racconti sono Porto Maurizio e Oneglia, viste in ogni sfumatura, vestite dal diverso colore stilistico di ciascun autore. Chi adotta un genere sentimentale, chi preferisce, il giallo, chi invece il thriller, chi ancora il genere romantico o storico. Raccontare Imperia racchiude racconti originali e inediti, tra gli autori giornalisti, poeti, scrittori. Per citarne alcuni, Marino Magliani, Donatella Alfonso, Marco Vallarino, Danilo Balestra, Amedeo Casella, Maurizio Vezzaro e Giorgio Bracco.

Francesco Basso è vicedirettore de L’Eco della Riviera, periodico di attualità, cultura e politica, fondato a Sanremo nel 1915. Per il Foglio Letterario pubblica la sua tesi di laurea in Scienze dello Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova dal titolo Lucio Fulci – Le origini dell’horror. Nell’antologia Dritto al cuore, promossa dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma, insieme a scrittori come Carlo Lucarelli e Andrea G. Pinketts, partecipa con il suo racconto Il cacciatore di cuori (Galaad edizioni). Con De Ferrari Editore pubblica il racconto Venerdì Santo nell’antologia Savona in Giallo.

Link al sito della casa editrice: https://www.edizioniilfoglio.com/copia-di-pagano-13

Il premio letterario “Racconti della nostra terra”, che prevede una Borsa di studio, è la novità di questa decima edizione del Tea con l’Autore: finalizzato a valorizzare la cultura ligure in tutte le sue forme, è aperto alla libera partecipazione degli studenti che sono residenti nei sette comuni del Golfo Dianese e che frequentano le scuole superiori.

Il Tea con l’Autore – scrittori e poeti, famosi e meno noti, che si alternano per presentarsi e per presentare i propri lavori, intorno ad una piccola ma raffinata merenda – è organizzato dal Centro Sociale Incontro, con la collaborazione dell’Ufficio IAT e sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Bartolomeo, con il coordinamento di Viviana Spada, giornalista.