Saggio di fine anno per gli allievi dell’Accademia Musicale di Ospedaletti: appuntamento il 17 giugno all’Auditorium comunale

Ospedaletti. Domenica 17 giugno, a partire dalle 15.30 alle 19 presso l’Auditorium Comunale, si terrà il saggio di fine anno degli allievi della Accademia Musicale European Musicians Institute, con il patrocinio dell’Unicef e del Comune di Ospedaletti.

Per il quarto anno consecutivo l’Accademia Musicale di Ospedaletti è lieta di presentare lo spettacolo di fine anno, un vero e proprio concerto dal vivo che vedrà come protagonisti gli allievi che potranno così mettersi in gioco suonando con musicisti professionisti e con strumenti ed apparecchiature professionali.

Quest’anno, ad esibirsi saranno:

-i cantanti: Ludovica Claudio, Irene Latronico, Louise Di Luca, Gianluca Spezialetti, Sabrina Ballabeni, Vittoria Busa, Noemi Zicola, Jacqueline Giudice, Jasmine Bartoli, Alessia Arduino, Virginia Gineprini, Emma Canavero, Giulio Cozzari, Annachiara Bastardini, Ella Hardy, Luca Costo, Elizabetta Kiazhina, Matilde Pescador, Cecilia Scotto, Barbara Trapani, Alisa Konnova, Asia Ballestra, Mattia Marzola, Beatrice Martino, Manuela Barrese.

-I chitarristi: Edoardo Morisio, Aurora Paciello, Aurora Platino, Davide Zappia, Giulia Moraglia, Fred Henaff, Silvia Squarciafichi, Victor Marian, Lucrezia Barbagallo, Diego Pescador, Marta Ferraro, Luca Marchegiani, Marta Poppa, Patrizio Giordano, Ilaria Ciarcelluti, Nino Putrino.

-I bassisti: Alessio Martini, Andrea Pandolfi,

-I pianisti: Ludovica Barbagallo, Cristi Catruc, Leonardo Pancera.

-I batteristi: Francesco Giuliani, Davide Dolfini, Demis Ciliberti e trombettista Matteo Taglieri.

Gli allievi avranno l’opportunità di esibirsi assieme ai musicisti accompagnatori: Francesco Cardillo (tastiere), Enzo Rotondaro (batteria), Tony Mercurio (basso elettrico), Nino Pasquali (tromba), Eleonora Brajato (pianoforte e tastiere).

La regia audio sarà affidata a Simone Guerrucci, Luca Valenti ed Elvio Viale.

Lo spettacolo verrà presentato da Sara Dammico. Le riprese video e montaggio sono affidate alla Project Media Service di Bordighera di Massimo e Christian Merlo e Mark Vaccari. Le fotografie sono a cura di Gianmaria Moraglia.

Saranno presenti inoltre in qualità di ospiti il direttore Artistico dell’Auditorium Roberto Pizzio e l’ Assessore alla cultura Umberto Germinale, il presidente dell’Unicef di Imperia Dott.ssa Colomba Tirari.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella sala polivalente “La piccola” ex scalo merci – Via Cavalieri di Malta, 1 (Ospedaletti).

Gli insegnanti dell’Accademia sono musicisti qualificati, concertisti attivi nella zona e all’estero. Il saggio, organizzato dal direttore Roberto Blasi e dai docenti Claudia Musso, Eleonora Amerio, Eleonora Brajato, Antonio Mercurio e Gioacchino Pasquali ed Enzo Rotondaro, darà la possibilità agli allievi di esibirsi dal vivo, permettendo loro di condividere con il pubblico il lavoro realizzato durante l’anno e di poter vivere un’esperienza preparatoria alla professione del musicista. L’ingresso è libero.L’Accademia Musicale adotta un metodo innovativo e originale, offrendo una formazione musicale completa. La Emi rilascia diplomi che consentono l’inserimento professionale nel mondo della musica ed è inoltre possibile preparare gli esami di ammissione al Conservatorio.