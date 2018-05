Seborga. Si è svolta ieri, sabato 12 maggio, la giornata di Rubbish Plogging promossa dal Principato di Seborga e da Eco Crew Foundation.

All’evento hanno preso parte in prima persona anche le autorità del Principato. I team in gara hanno complessivamente raccolto circa 900 kg di spazzatura e documentato inoltre tre aree di rifiuti difficilmente raggiungibili e rimovibili (sono stati trovati anche degli elettrodomestici abbandonati), che verranno recuperati nei prossimi giorni da personale competente e da eventuali volontari che volessero aggiungersi per dare una mano.

Il tutto in un comune già comunque estremamente all’avanguardia nella raccolta di rifiuti: le ultime statistiche riportano per Seborga un tasso di raccolta differenziata pari al 74,93%, che lo rende il comune più virtuoso della Provincia di Imperia nel trattamento dei rifiuti. Con la giornata di ieri si è voluta dare un’ulteriore dimostrazione dell’importanza che il tema della tutela dell’ambiente riveste per gli abitanti.

Insomma, una bella giornata di impegno civico e comunitario, con i seborghini che, divertendosi, hanno “fatto squadra” per rendere il paese ancora più pulito e accogliente. E che a fine giornata hanno festeggiato con un meritato buffet a base di salsiccia, gentilmente offerta dal Centro Carni Val Nervia.