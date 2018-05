Rivendicò la strage di Nizza: catturato in Siria il terrorista islamista Adrien Guihal

Le forze democratiche siriane (SDF), una coalizione arabo-curda sostenuta da Washington e Parigi, hanno annunciato giovedì la cattura di un jihadista francese, Adrien Guihal, a Raqa, nel nord della Siria.

Secondo quanto riporta Nice Matin, è accusato di aver rivendicato l’attentato che ha ucciso 86 persone sulla Promenade des Anglais a Nizza, il 14 luglio 2016.

È stato anche condannato nel 2012 in Francia a quattro anni di carcere, uno dei quali è stato sospeso per aver fomentato un piano di attacco contro quel paese, prima di fuggire in Siria e in Iraq, in due stati limitrofi dove il il suo gruppo jihadista aveva preso il controllo di vaste aree nel 2014.

