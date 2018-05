Riva Ligure. Cambio di look in vista per la zona costiera della cittadina rivierasca. La Giunta ha approvato il progetto per il completamento della riqualificazione del waterfront comunale che interessa il tratto di litorale, in parte demaniale, compreso tra piazza Ughetto e corso Villaregia la “Croce”.

Questo prevede opere di completamento e miglioramento, sia estetico che funzionale, dell’attuale percorso pedonale che, partendo dalla piazza, attraversa il nuovo ponte sul rio Caravello e si congiunge con la passeggiata del corso.

Il costo totale delle opere è di quasi mezzo milione di euro: precisamente 480.000 comprensivi di oneri per la sicurezza, iva e spese tecniche.