Riva Ligure. Fin dal suo sorgere, il reparto degli Alpini è sempre stato caratterizzato dai canti che con la loro dolcezza e con gioia esternavano l’eterno amore per la montagna, o che con rabbia e dolore piangevano la caduta dei compagni in guerra. Proprio i canti i guerra sono quelli più noti: dalla canzone del Piave, l’orgogliosa ballata che descrive il momento della vittoria, o la tristissima Ta Pum, in cui si ricordano i morti sull’Ortigara, il luogo di una delle più sanguinose battaglie. Ogni reparto ha il suo coro, ma è soprattutto tra i veterani che questa forma di associazione ha fatto presa, facendo sorgere compagnie che si esibiscono con grande successo.

È stato con sommo piacere per la residenza Le Grange di Riva Ligure ospitare la sezione Alpini Riva- Santo Stefano. Un momento di festa e comunione, sentitissimo dagli ospiti della struttura che con partecipazione hanno accolto le penne nere. “Io stesso – afferma il direttore della struttura Stefano Faraldi – sono iscritto alla sezione degli Alpini di Riva e Santo Stefano. I nostri alpini fanno parte della nostra memoria, ci sono sempre stati sia nei momenti di difficoltà in cui il loro intervento prezioso ha aiutato la comunità sia, in giornate di festa come quella di oggi, ci cantano la loro tradizione. Noi tutti abbiamo imparato tanto da loro e continueremo ad imparare. Come? Continuando a tramandare le loro storie, le loro canzoni, le loro memorie. Le nostre memorie”.