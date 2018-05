Ripartono i mercatini “Belle Epoque” di Ospedaletti e Taggia

Ospedaletti. Sabato 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, nuovo appuntamento nella Città delle Rose con il piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità.

Il mercatino,organizzato dall’Associazione Belle Epoque in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, come sempre, si svolgerà sul bellissimo e suggestivo corso Regina Margherita, il viale che costeggia l’aurelia, dalle 08 alle 19. Parteciperanno oltre 70 espositori provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Francia.

In una cornice suggestiva si potrà passeggiare alla ricerca di cose insolite e sconosciute che spesso si possono trovare solo sui banchi dei mercatini si potranno vedere ceramiche, vetri, dischi, libri, fumetti, quadri, vecchi giocattoli,mobili,oggetti militari, pizzi della nonna….e tanto altro.

Novità: Finalmente riparte il mercatino a Taggia.

Dopo la lunga pausa dovuta prima al maltempo, poi legata ai problemi inerenti la sicurezza, da domenica 17 giugno, come consuetudine la terza domenica del mese, riparte il mercatino a Taggia e cambia completamente collocazione.

La postazione non sarà più nel centro storico, ma nella sede dell’ex mercato coperto, sul lungo Argentina all’ingresso di Taggia, che è stato ristrutturato e rivalutato ed accoglierà come prima manifestazione proprio il mercatino della Belle Epoque. In via sperimentale sono stati fissati quattro appuntamenti: 17 giugno – 15 luglio- 19 agosto-16 settembre.

Questa soluzione garantirà i problemi legati alla sicurezza, darà più ampia possibilità di parcheggio sia agli espositori che ai visitatori , non sacrificherà i parcheggi del centro e soprattutto darà più visibilità ai banchi anche da coloro che transiteranno per andare in vallata.

Prossimo appuntamento ad Ospedaletti: domenica 22 luglio

Per informazioni: Tel. 347/2646027