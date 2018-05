Ricercati per traffico internazionale di droga, arrestati dalla polizia di Stato

Ventimiglia. Un’altra importante operazione di Polizia è stata messa a segno nella giornata odierna dagli uomini del dottor Martino Santacroce, che, ancora una volta, consegnano nelle mani della Giustizia malviventi privi di scrupoli.

Tratti in arresto questo pomeriggio due cittadini siriani diretti in Francia.

I due stranieri erano ricercati in quanto avevano fatto parte di una associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti via mare. All’epoca dei fatti, nell’ottobre 2015, fu una operazione condotta dalla Guardia di Finanza, a portare al sequestro di 20 tonnellate di hashish per un valore di 200 milioni di euro, rinvenute a bordo della nave Jupiter, battente bandiera delle Isole Cook, diretta in Libano e bloccata nel Canale di Sardegna.

La fuga, realmente avvenuta, è stata fermata in tempo dagli agenti della polzia di Frontiera a Ventimglia. Al termine delle formalità di rito di due arrestati sono stati condotti nel carcere di Imperia.