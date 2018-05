Sanremo. Il 25 maggio diventa completamente operativo il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, il Gdpr (General Data Protection Regulation) che sostituirà le normative nazionali in materia introducendo importanti novità per tutte le imprese e in particolar modo per chi tratta dati sensibili.

Cna ha organizzato lo scorso 16 maggio, con grande successo, un seminario per presentare in modo chiaro, semplice e pratico i principali elementi innovativi previsti, gli adempimenti e le azioni che artigiani e piccole imprese devono intraprendere per una corretta ed efficace applicazione del Regolamento Europeo Privacy. Durante l’incontro è stata fatta chiarezza anche sulle sanzioni previste dal nuovo Regolamento al fine di fornire ai partecipanti un quadro completo sui rischi derivanti da una gestione disorganizzata e non programmata dei nuovi obblighi normativi.

“I dubbi sulle prescrizioni del nuovo regolamento europeo sulla Privacy, però, sono ancora molti”, dichiara il segretario territoriale Luciano Vazzano, “e l’intervento di Cna prosegue: oggi pomeriggio alle 18 in Cna a Sanremo un nuovo incontro informativo con gli associati che non sono riusciti ad intervenire all’incontro precedente, impegno che proseguirà al fianco delle imprese attraverso incontri suddivisi per categoria di attività e la predisposizione di un servizio di consulenza personalizzato.”

Cna mette a disposizione delle imprese, infatti, un Privacy Manager qualificato in conformità alla nuova Norma UNI 11697, per rispondere a qualsiasi richiesta e supportarle nel verificare la corretta gestione dei dati sensibili. Il Privacy Manager è la figura che coordina trasversalmente i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, al fine di garantire il rispetto delle norme di legge applicabili e il mantenimento del livello del livello di protezione adeguato, coordinando i soggetti interessati.

La tutela della Privacy e la sicurezza dei dati personali sono obblighi e necessità che ogni impresa deve considerare nel quadro delle relazioni che istituisce con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti. Il regolamento non è di semplice gestione, ma è pur vero che questioni che alla singola impresa possono apparire insormontabili possono essere gestite con maggior facilità se governate sin da subito con la dovuta procedura e competenza.

Per maggiori informazioni raccomandiamo dunque la partecipazione all’incontro che si terrà oggi, 22 maggio, alle 18 presso la sede Cna a Sanremo in Via B. Asquasciati 12 (piazza Colombo). Per confermare la partecipazione o un approfondimento sul servizio, è possibile contattare il nr 0184500309 oppure inviare una e-mail a info@im.cna.it.