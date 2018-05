Sanremo. Con l’inaugurazione dello scorso 1 febbraio e l’acquisizione della quinta stella il Miramare the Palace,

già in passato sontuosa meta di soggiorno di statisti, regnanti e grandi artisti, si è finalmente proposto al

mercato turistico in una veste rinnovata per meglio soddisfare le aspettative della domanda internazionale.

Un mood moderno in un’atmosfera carica di fascino ed eleganza, che trasmette agli ospiti prestigio ed armonia. Un servizio professionale e puntuale che si unisce al calore famigliare dell’accoglienza conferendo al Miramare the Palace una personalità vincente.

“Mimosa Restaurant”, il Gourmet per una vera e propria esperienza sensoriale, con il menu degustazione curato dallo chef Manuel Marchetta, risalta le essenze della Riviera di Ponente. 70 posti con splendida vista mare e parco, aperto a pranzo e a cena, anche agli ospiti esterni e ad eventi privati. Una cornice di raffinatezza che esprime lusso, tradizione e naturalezza.

Molto attiva l’offerta dei servizi con l’Afternoon-Tea pomeridiano dal richiamo londinese, il Brunch Domenicale per iniziare al meglio la tua domenica e l’aperitivo serale al Sunset-Bar con un panorama mozzafiato. La cura del dettaglio, l’innovazione in termini di ospitalità ed il mantenimento della tradizione sono i cardini

dell’accoglienza di Miramare The Palace.

Ospiti provenienti da tutto il mondo in questi mesi hanno scelto il Miramare the Palace rimanendo affascinati e piacevolmente sorpresi da questa nuova offerta sulla destinazione di Sanremo. Presto l’offerta verrà completata con esperienze di soggiorno volte alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Oggi siamo estremamente contenti di poter annunciare che il Miramare the Palace ha ottenuto la prestigiosa riconoscenza della “L” diventando così un albergo 5 stelle Lusso.

Questo riconoscimento non può che lusingare tutto il nostro team che si è prodigato per la realizzazione di questa importante opera, una gratificazione che dona nuovi stimoli per perseguire con determinazione gli obiettivi prefissati.

Una grande responsabilità è stata conferita al Miramare the Palace, la nuova classificazione permetterà al complesso di proporsi a nuovi mercati ed instaurare collaborazioni con realtà prestigiose che senza dubbio porteranno lustro anche alla città di Sanremo.