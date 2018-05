Quasi 20 km di coda sull’Autofiori

Sanremo. Nonostante le previsioni meteo improntate alla variabilità, la Riviera dei Fiori è stata nuovamente una delle mete preferite da tanti turisti mordi e fuggi.

In particolare nella giornata odierna un gran numero di auto si è diretta verso le zone balneari del ponente ligure e la conseguenza inevitabile sono le code da rientro. Già a partire dalle 17 il traffico sull’Autofiori è aumentato in modo esponenziale e poco dopo le 18 i display autostradali informavano che nella solita zona dalle parti di Finale Ligure la coda stava superando i 15 km.

Il flusso veicolare è rimasto molto intenso anche intorno alle 20 di questa domenica e lunghe attese sono state messe in conto man mano che ci si avvicinava a Savona, cioè al raccordo con l’A6 che porta a Torino. Fortunatamente non si sono registrati incidenti gravi e quindi con il passare delle ore la coda si è accorciata così come i tempi di attesa per gli automobilisti.