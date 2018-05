Pubblicato sul sito del Comune di Sanremo l’avviso pubblico per i mercatini

Sanremo. E’ pubblicato sul sito del Comune (www.comunedisanremo.it), in Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara, l’avviso pubblico per la concessione di spazi per l’organizzazione delle fiere promozionali 2018 (mercatini).

I soggetti interessati (associazioni operanti nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi commerciali, culturali, artistici, di spettacolo, associazioni di categoria, ditte individuali e società, i consorzi, gli enti ad esclusione delle persone fisiche) in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica Amministrazione di cui all’art. 45 e 80 del D. Lgs. 50/2016, possono sottoporre all’Amministrazione comunale progetti aventi per oggetto l’organizzazione di mercatini estivi con la seguente tipologia della merce:

• esposizione e vendita di prodotti artigianali o di artigianato artistico

• hobbystica

• antiquariato, usato e collezionismo

• creatore di opere dell’ingegno

È comunque esclusa la vendita di generi alimentari e la somministrazione di cibi e bevande. E’ altresì vietata la vendita di generi non alimentari di abbigliamento, calzature, cinture, accessori, ecc.

Le manifestazioni proposte possono essere realizzate ed allestite esclusivamente nelle date e nei luoghi sotto indicati:

A. PASSEGGIATA IMPERATRICE

(solo banchi, senza gazebo e senza copertura)

Giorni: 6,13,20 e 27 luglio

3, 10 agosto

dalle ore 18 alle 24 (montaggio e ricarico attrezzatura 1 h prima e dopo)

B. PIAZZA BOREA D’OLMO

Giorni: 27,28,29 luglio

1,2 settembre

dalle 10 alle 24 (montaggio e ricarico attrezzatura 1 h prima e dopo)

C. CORSO NAZARIO SAURO (lato mare di fronte Fortezza S.Tecla)

(solo banchi senza gazebo e senza copertura)

Giorni: 4,11,18,25 luglio

1,8,15,22,29 agosto

dalle 18 alle 24 (montaggio e ricarico attrezzatura 1 h prima e dopo)

Non verranno prese in considerazioni proposte contenenti date o ubicazioni diverse da quelle sopra indicate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, in regolare bollo da € 16, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire attenendosi al protocollo del Comune di Sanremo (corso Cavallotti 59) entro e non oltre le ore 13 del giorno 01.06.2018.

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara.