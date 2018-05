Provincia di Imperia, in arrivo 640mila euro dal Governo per manutenzione strade dell’entroterra

Imperia. Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità l’autorizzazione alla spesa dei fondi giunti dal Governo per 640 mila euro per la manutenzione delle strade di competenza dell’ente presieduto da Fabio Natta. I lavori prevedono in gran parte la riasfaltatura di alcuni tratti delle vie di comunicazione dell’entroterra.

Il presidente Natta commenta: “Si tratta di lavori molto importanti per i finanziamenti dei quali ci siamo battuti nelle sedi competenti e personalmente a livello nazionale. Gli interventi, che per la prima volta da anni si annunciano corposi e a largo raggio, coprono un ampio ventaglio delle nostre vallate e sono fondamentali per la manutenzione di collegamenti di grande rilevanza per la collettività. La viabilità del nostro entroterra, dopo anni di assenza di investimenti significativi, è e resta saldamente una delle nostre priorità, come testimoniano gli oltre due milioni spesi l’anno scorso – nonostante le note difficoltà finanziarie – per le strade di nostra competenza. Confidiamo di poter presto stanziare ulteriori risorse per le manutenzioni sulle strade condividendo gli interventi con il territorio anche grazie al positivo supporto dei consiglieri delegati Luigino Dellerba e Antonio Fimmanò”.

Ecco nel dettaglio i lavori in programma:

Lavori di riqualificazione delle strade provinciali area Ponente (importo totale 145.000 euro)

– Vari tratti della Provinciale 64 Valle Nervia

– Vari tratti Provinciale 59 di Perinaldo

Lavori di riqualificazione delle strade provinciali della Valle Arroscia (importo totale 142.500 euro)

– Vari tratti Provinciale 3 Acquetico-Mendatica-Cosio d’Arroscia

– -Vari tratti Provinciale 100 di Monesi

– Vari tratti Provinciale 85 di Trovasta

Lavori di riqualificazione delle strade provinciali della Valle Impero (importo totale 109.000 euro)

Provinciale 26 di Aurigo (dal Km. 4 al Km.6)

Vari tratti Provinciale 29 di Chiusanico

Provinciale 31 Sarola-Olivastri dal Km 1,8 al Km. 2

Vari tratti Provinciale 33 di Bestagno

Lavori di riqualificazione delle strade provinciali della Valle Argentina (importo totale 145.000)

Vari tratti Provinciale 49 di Terzorio

Vari tratti Provinciale 55 di Poggio-Baiardo

Vari tratti Provinciale 548 di Valle Argentina

Vari tratti Provinciale 65 di Pigna – Molini di Triora

Lavori di riqualificazione delle strade provinciali delle Valli Prino, Costiere e del Dianese (importo totale 48.500)

Vari tratti Provinciale 42 di Dolcedo-Lecchiore Vari tratti Provinciale 96 di Poggi-Civezza Provinciale 79 di Civezza-Santa Brigida dal km. 0,550 al km 0,650

Lavori di riqualificazione dei ponti delle strade provinciali (importo totale 50.700 euro)

Provinciale 548 di Valle Argentina – Ponte sul torrente Argentina al km- 0,5