Prossimamente in Costa Azzurra l’autovelox TruSpeed: fotografa anche cinture non allacciate e cellulari alla guida

Tempi (ancora più) duri in arrivo per chi commette infrazioni alla guida in territorio francese. Il nuovo autovelox tascabile TruSpeed è ufficialmente in funzione e verrà gradualmente dato in dotazione alle forze dell’ordine d’oltralpe. E a breve anche a quelle della confinante Region PACA. In soldoni: occhio a velocità, cinture e telefonini alla guida quando si va nella vicina Francia.

Operativo dallo scorso novembre, di piccole dimensioni, grande capacità, TruSpeed ha tutte le carte in regola per diventare l’incubo degli utenti della strada. Questo autovelox, di cui 1000 esemplari già equipaggiano la polizia nazionale e la gendarmeria, fa ora parte dell’arsenale della polizia municipale di diversi Comuni francesi.

Per la cronaca, TruSpeed si distingue per la sua portata massima di 640 metri, che rende quasi impossibile all’utente di localizzarlo. Come la Mesta Fusion, TruSpeed è in grado di identificare, contemporaneamente, diverse violazioni del codice della strada come il superamento del limite di velocità, la cintura non allacciata, l’uso del telefono durante la guida o la mancanza di adesivo assicurativo.

L’altro punto di forza di questo autovelox risiede nella sua compattezza. Misura 11×15 cm e pesa solo 410 g, può essere infilato in una tasca e non richiede treppiede per stabilizzare il fascio di luce laser per il puntamento. Costa 5000 euro al pezzo.