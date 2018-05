Progetto “Comune cardio-protetto”, tre nuovi defibrillatori a Vallecrosia

Vallecrosia. Nell’ambito del progetto “Comune cardio-protetto”, i cui servizi sono stati assegnati alla locale ditta “A&D Academy”, voluto espressamente da questa amministrazione, guidata dal sindaco Ferdinando Giordano, in questi giorni sono iniziati i corsi rivolti alla formazione di operatori “DAE”, persone che saranno quindi in grado, in caso di necessità, di poter intervenire in tutta sicurezza con le manovre di rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione.

I corsi si svolgeranno in più giornate e vedranno interessati: le insegnanti delle scuole, il personale della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale, i dipendenti del comune, la cittadinanza ed i turisti. Gli scopi del progetto sono quelli di formare e sensibilizzare la cittadinanza tutta ed il maggior numero di persone in generale, sull’attivazione tempestiva della manovra salvavita.

Infatti i corsi proseguiranno anche nella prossima stagione estiva e saranno rivolti oltre che alla cittadinanza residente anche ai turisti che eventualmente e gentilmente vorranno partecipare. Nel progetto è altresì compresa la fornitura di n. 3 defibrillatori, già acquistati dal Comando Polizia Locale di Vallecrosia che saranno installati nei prossimi giorni in pieno centro città, nel plesso scolastico di via San Rocco e nel “centro storico”. Si ringraziano anticipatamente quanti volessero promuovere e diffondere tale progetto evidenziando che salvare una vita umana non ha prezzo.