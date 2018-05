Imperia. Via Cascione fa da scenario alla presentazione di tutte le liste che insieme al Partito democratico sostengono la candidatura alla carica di primo cittadino di Guido Abbo. I candidati del Pd, “Imperia di tutti “(socialisti) “Imperia al centro” e “Laboratorio per Imperia” fanno da corona al vicesindaco uscente della giunta Capacci. Sulla balconata del Cavour si esibiscono i “Pop Whit Swing”.

Nel programma di Abbo spicca il suo impegno a favore dell’ambiente, delle piste ciclabili e della vivibilità cittadina. Per quanto riguarda la pedonalizzazione della seconda parte di via Cascione per il candidato del centrosinistra “l’idea è suggestiva ma è necessario farla precedere da una sperimentazione per verificare i flussi veicolari”.

Le liste a sostegno di Guido Abbo

PARTITO DEMOCRATICO: Pietro Mannoni, Dario Agnese , Silvano Anfossi, Concetto Barbera, Massimiliano Cammarata, Roberto Cazzola, Enrica Chiarini, Gabriele Marco Chiparo, Maria Carmen Damonte, Licia De Angelis, Giuseppe (Pino) De Bonis, Federica Delbecco, Carlo Deri, Maria Adriana Dematteis, Luigi (Luis) Donato, Xavier Gallego Cancelas, Giuseppe Gandolfo, Simonetta Lippiello, Maria Giovanna Magurno, Fernando Mancinelli, Tiziana Martini, Gianfranca Mezzera, Anna Migliarese, Oliviero Olivieri, Franco Percivale, Luigi Pozzi, Mariuccia Reitano, Fabrizio Risso, Mariella Rossi, Antonio Seshleiefer, Claudio Todiere, Monica Trucco.

IMPERIA AL CENTRO. Giorgio Montanari, Gabriele Balbo, Sandro Bazzano, Deborah Bellotti,

Roberto Binelli, Paolo Bovero, Walter Cadeddu, Marco Calvi, Roberto Chiorra, Angela Costantini, Paolo Curti, Elena Dumas, Sabri Fatnassi, Eugenia Giordano, Gianna Lavagna, Susanna Libratti, Francesca Longo, Lorenzo Macaluso, Nunzio Marcantonio, Roberto Nalbone, Giulia Parodi, Maurizio Rainisio, Cristina Sala, Walter Schivo, Monica Tondelli, Maria Antonietta Vargiu, Edoardo Verda, Luisa Vigliecca, Melissa Yucel.

IMPERIA DI TUTTI. Laura Amoretti, Daniele Abdishahi, Marco Ascheri, Esmira Berisha, Roberto Braganti, Paola Consiglio, Lorena De Nardi, Elio Donzella, Oltiana Dulluku, Valeria Erbecca, Elisabetta Esposito, Salvatore Falletta, Sabrina Fasano, Alessandro Feola, Riccardo (Gus) Ghigliazza, Valentina (Titti) Guasco, Alessia Lanteri, Vincenza Giovanna Lumbardu, Claudio Luppi, Giulia Maccario, Federica Natta, Antonio Pellitteri, Pier Paolo Ramoino, Vincenzo Rivoli, Giorgia Ruscello, Roberto Saluzzo, Antonietta Semeria, Samantha (Sam) Sottile, Antonella Viale, Vincenzo Zumbo, Manuela Zunino.

LABORATORIO PER IMPERIA. Alessandra Aprosio, Fabrizio Baccino, Sergio Besseghini, Alice Biondi, Lorella Castelli, Ettore Ciffo, Micol Costantini, Roberto Cristaldini, Giovanni Ferrero, Leonardo Ferretti, Loredana Geremia, Valter Giovanrosa, Gian Paola Grenzi, Mauro Guaglianone, Grigor Kuqi, Carmela Lanzo, Giulio Magnanini, Elena Orsini, Roberta Orsini, Andrea Picchiantano, Alice Sivieri, Stefano Sivieri, Federico Sossi, Federica Tassinari.