Pontedassio, incidente nella notte: grave una donna

Pontedassio. E’ di una 28enne, G.A., gravemente ferita il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 23,30 in via Torino a Pontedassio. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la donna viaggiava in sella ad una moto come passeggera insieme al conducente 33enne, M.F., rimasto illeso. Entrambi i giovani sono originari di Imperia. Ad un certo punto il 33enne ha perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Non si esclude lo stato di ebbrezza del conducente.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Rossa di Pontedassio che ha trasferito la donna in ospedale in codice rosso di massima gravità. Nella notte, vista la gravità delle ferite, la 28enne è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.