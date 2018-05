Ponte del 1°maggio in Riviera, Gianni Berrino: “Liguria presa d’assalto, ancora presto parlare di dati numerici”

Un ponte del primo maggio che ha visto la città dei fiori invasa dai turisti: alberghi, ristoranti e bar presi d’assalto hanno dimostrato la grande affluenza di persone. Secondo Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo non si possono ancora stilare dati numerici: “Li avremo tra qualche giorno, per ora ci accontentiamo di dati visivi, da ponente a levante la Liguria è stata presa d’assalto dai turisti portando risultati molto positivi”.

“Pensiamo che c’è stata un’affluenza nettamente superiore rispetto allo scorso anno – continua Berrino – le città erano stracolme e ne avremo la prova tra alcuni giorni quando avremo in mano i dati numerici”. Turisti che non si sono lasciati intimidire nonostante il traffico che si è venuto a creare durante l’esodo e il contro esodo. “Andando ieri a Genova – continua Berrino - ho incontrato 43km di coda, fortunatamente a tratti, consentendomi di arrivare nel capoluogo in poco meno di due ore, quindi direi che le autostrade hanno retto bene l’enorme traffico veicolare”.

Ci sono state altre vie di accesso alla Liguria che hanno ostacolato l’arrivo dei turisti dal basso Piemonte, come ad esempio la SS20 del Colle di Tenda, infatti secondo l’assessore “L’assenza della ferrovia che riaprirà a luglio ha provocato un disagio per la circolazione, già fortemente rallentata a causa dei cantieri lungo la strada. Auspichiamo che i lavori vengano conclusi in breve tempo in modo da accelerare la viabilità lungo la strada consentendo una rapida circolazione in occasione dei prossimi esodi”.