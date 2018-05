Ponte del 1° maggio, prime code e rallentamenti in A10 per il controesodo

Imperia. Sono in aumento le code a tratti sull’A10 in direzione Genova a causa del controesodo. Al momento si segnalano disagi tra San Bartolomeo e Savona e tra Varazze ed Arenzano.

Probabilmente a causa della giornata nuvolosa è già iniziato il rientro dei turisti che hanno affollato la Riviera in occasione del lungo ponte. Al momento vi sono code a causa del traffico intenso tra S. Bartolomeo e Savona in direzione Italia e nel tratto compreso tra Varazze (km. 26,8) e Allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona T. (km. 12,6) in direzione Genova.