Imperia. Una mattinata speciale per i bambini del Nido d’ Infanzia “Mio Piccolo Mio”, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, che si sono recati, accompagnati dalle loro educatrici, presso la Caserma dei Vigili del Fuoco del capoluogo.

All’arrivo presso la caserma i bambini sono stati accolti con grande calore ed entusiasmo dal personale dei Vigili del Fuoco. Durante la visita i bambini hanno potuto ammirare con grande curiosità i veicoli attrezzati dei pompieri, hanno simulato di spegnere un incendio utilizzando una vera pompa dell’acqua e per concludere in bellezza i bimbi sono stati portati a fare un giro su un camion dei pompieri con le sirene accese.

E’ stata un’uscita stimolante per i bambini, che li ha resi non solo spettatori ma attori protagonisti.

La gita rientra nelle attività previste dal progetto educativo “Nido e territorio”, attraverso il quale i bambini possono conoscere le realtà limitrofe al loro Servizio educativo. Da qui emerge l’appartenenza ad una comunità, la necessità di imparare ad imparare per tutta la vita.

L’esperienza dei bambini presso la Caserma dei Vigili del Fuoco, non è che l’espressione concreta di una filosofia educativa che vede il bambino sempre “al centro” dell’agire educativo. Filosofia che caratterizza i servizi all’infanzia gestiti dalla Cooperativa Jobel. La Cooperativa Jobel ringrazia tutto il personale dei Vigili del Fuoco per l’ospitalità, l’affetto, la simpatia e la sensibilità con cui hanno accolto i nostri piccoli visitatori.