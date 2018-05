Pompeiana. Nell’incantevole e suggestivo paesaggio dei monti a ridosso di Pompeiana, in un 25 aprile piacevolmente caldo, si è tenuta l’escursione di beneficenza organizzata dal Nucleo Unità Cinofile Riviera dei Fiori, dalla Protezione Civile Riviera dei Fiori e dall’Associazione Culturale Lingueglietta 1434, guidati dai rispettivi Presidenti Andrea Bongiovanni, Piero Bongiovanni e Simona Dolmeta.

La manifestazione ha visto una notevole affluenza di persone per una passeggiata in comune, per un totale di 100 partecipanti. Oltre alle persone, non potevano certo mancare i cani, alcuni addirittura facenti parte del suddetto Nucleo Cinofilo.

Il percorso si snodava lungo i sentieri dell’entroterra ligure, tra gli abitati di Pompeiana e Lingueglietta. Il cammino era immerso a tratti nella macchia mediterranea, intervallata da alberi, querce e pini marittimi per lo più, che rendevano la camminata piacevole alla vista ed all’olfatto.

Dopo un’ascesa di qualche chilometro, siamo emersi in sentieri che si affacciano sulla splendida riviera di ponente. La vista del mare, in contrapposizione con il contesto prettamente boschivo, è sempre qualcosa di impagabile nella nostra amata regione. Un ottimo lavoro è stato concepito e realizzato dalla Protezione Civile Riviera dei Fiori nel

predisporre dei punti di ristoro lungo la via. Essi erano gestiti dai membri stessi che hanno fornito bevande fresche e cibo di ottima qualità, in concomitanza con le pause nei punti più suggestivi della camminata.

Questo genere di cose, unite alla piacevole atmosfera rilassata del gruppo ed alla motivazione benefica di fondo, hanno reso una giornata, già di per se commemorativa, un’occasione indimenticabile, per tutti gli astanti, di riscoprire le bellezze dell’entroterra ligure, ivi compreso lo splendido borgo di Lingueglietta.

Presso la piazza principale di codesto paese, l’associazione locale di Simona Dolmeta aveva organizzato nei minimi dettagli il pranzo di benvenuto per i partecipanti. In un contesto estremamente caratteristico e suggestivo, i numerosi tavoli allestiti sono stati teatro di amichevoli chiacchierate tra i partecipanti anche per condividere l’esperienza escursionistica.

La passeggiata è poi proseguita sulla via del ritorno, con una piacevole variante attraverso una strada forestale che domina la riviera di ponente. La discesa verso Pompeiana è stata di grande effetto, vuoi per l’impagabile vista del borgo dall’alto, vuoi per l’approssimarsi del buffet di commiato che ha avuto luogo nella piazza centrale del paese.

Una breve riflessione emerge spontanea a margine dell’attività. Il perfetto bilanciamento tra sicurezza ed assistenza fornite ai partecipanti, l’atmosfera piacevole e rilassata, il contesto eno-gastronomico di assoluto valore ha contribuito alla riuscita di questa manifestazione.

Essa è stata frutto della sinergia che si è venuta a creare tra le varie Associazioni che hanno pianificato nei minimi dettagli ciascuna attività di competenza, godendo dell’adesione di numerosi partecipanti che si sono detti entusiasticamente soddisfatti dell’escursione a scopo benefico.

Il Nucleo Unità Cinofile Riviera dei Fiori utilizzerà i fondi raccolti grazie a codesta manifestazione per l’acquisizione di attrezzature e materiali necessari per l’espletamento della propria attività addestrativa.