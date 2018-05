Pedonalizzazione via Cascione a Imperia, Alessandro Casano replica al portavoce del comitato Isola Felice

Imperia. Alessandro Casano risponde al portavoce Ramoino riguardo la pedonalizzazione di via Cascione: “Leggo con stupore il comunicato del comitato isola felice. È purtroppo evidente che si tratta di una strumentalizzazione triste e in malafede di chi o non capisce o non vuol capire il significato testuale delle mie parole che sono altro rispetto a quanto vuol far credere il portavoce Ramoino. I lettori, comunque la pensino, se ne saranno certamente resi conto e ancor di più tutti gli esercenti che fanno fatica a tenere in piedi le proprie attività.”