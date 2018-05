Parte a Sanremo la settimana della sensibilizzazione alla donazione di sangue voluta dalla Fidas

Sanremo. Questa campagna è fortemente voluta dalla Fidas, dietro sollecitazione del Centro Regionale Sangue, per rendere consapevoli i cittadini dell’importanza della donazione di sangue, soprattutto in un momento come questo di forte carenza a livello regionale. La popolazione non sempre è consapevole delle problematiche che ogni giorno si affrontano per reperire nuove leve ed avvicinarle ad un gesto che può salvare tante vite umane.

“Invitiamo quindi i cittadini di Sanremo ad avvicinarsi ai nostri gazebo – commenta la Fidas – che saranno presenti nel centro cittadino o a recarsi presso il centro raccolta sangue sito in via Manzoni n° 39 per richiedere informazioni circa le modalità ed i requisiti necessari per diventare un donatore di sangue. Ognuno di noi può diventare un eroe, dona il sangue anche tu. Ti aspettiamo tutti i giorni dal lunedi al sabato dalle 7,30 alle 10 ed in via eccezionale sabato 18 e 26 maggio dalle 15,30 alle 19 presso il centro fisso”.