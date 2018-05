“Park your car in Harvard yard” al teatro Salvini di Pieve di Teco

Pieve di Teco. Venerdì 18 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Salvini andrà in scena il penultimo spettacolo della rassegna “l’arte nutriente”. In scena un testo del drammaturgo americano Isarael Horovitz: Park your car in Harvard yard.

Protagonista la compagnia Deserto dentro Teatro, di Piacenza. La regia dello spettacolo è di Fabio Doriali: attore, regista e drammaturgo piacentino che insieme a Grazia Alicanti debutterà con questo spettacolo, a Pieve di Teco.

Uno spettacolo per gli appassionati della musica classica e per coloro che operano quotidianamente nell’osservare e nel comprendere i rapporti umani; uno spettacolo che ha il profumo del Giallo e allo stesso tempo adatto agli adolescenti.

Per la serata, ACT – ArtiColazioni Teatro e Ag@ Associazione Genitori Attivi, organizzano servizi di Car pooling su prenotazione, da Imperia a Pieve di Teco.

Anche Park your car in Harvard yard contribuisce alla raccolta fondi sulla bigliettazione, a sostegno di genitori di bambini e ragazzi con DSA.

Info e prenotazioni al numero 346 3748586