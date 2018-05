Ospedaletti, concluso il corso di educazione stradale ai bambini della scuola materna

Ospedaletti. Si è conclusa oggi un progetto condiviso con l’amministrazione e la polizia locale nell’insegnamento ai bambini di 4/5/6 anni della scuola materna di con il corso di educazione stradale.

Mentre giovedi terminerà il corso di educazione alla protezione civile, introdotto per il primo anno per i bambini dai 5 anni sino alla quinta elementare. L’amministrazione ringrazia il plesso scolastico, le insegnanti per la loro collaborazione, il vice comandante D’Agostino Jenny e il sovraintendente capo Carelli Andrea.