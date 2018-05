Ospedaletti, ai blocchi di partenza il primo motogiro firmato DGR Garage Moto

Ospedaletti. A sette mesi dall’apertura il concessionario DGR Garage Moto organizza domenica 20 maggio il primo motogiro amatoriale turistico. Un itinerario tra mare e montagna non solo per godere del viaggio in sella, ma anche per riscoprire la bellezza dell’entroterra ligure di ponente. Un appuntamento che sta vedendo molti appassionati di motociclismo aderire per condividere tutti assieme il piacere delle due ruote e per godere della primavera.

L’itinerario prevede il ritrovo presso il salone in corso Regina Margherita 7 alle 8.30, dove ad ogni partecipante verrà offerto un buono sconto da utilizzare in concessionario e una focaccia per deliziare il palato prima della partenza.

Prima tappa prevista a Molini di Triora sul piazzale del benzinaio, passando dalla SS1 via Aurelia fino ad Arma di Taggia.

Si inizierà a salire di quota fino a 1130mt di altitudine conquistando il colle Langan, dove si faranno le foto di rito prima della ripartenza verso la Val Nervia. Un caffè a Pigna dopo aver scollinato darà la giusta carica ai centauri, che ripartiranno raggiungendo il concessionario di Ospedaletti.

La cucina casereccia coronerà la fine del motogiro, l’ultima tappa infatti è all’osteria “Bar Alba” dove con 15€ si potrà godere della tipica cucina fatta in casa: pasta, rostelle, patatine, dolce e vino della casa. DGR Garage Moto invita i partecipanti a confermare la presenza per il pranzo al numero 3203862346.