Oral Cancer Day, visite gratuite a Sanremo per la giornata nazionale di prevenzione dei tumori alla bocca

Sanremo. Oggi è l’Oral Cancer Day, la giornata nazionale di prevenzione dei tumori alla bocca. Nella città dei fiori sarà possibile perciò effettuare visite gratuite di prevenzione grazie all’organizzazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

Odontoiatri volontari, dalle 10 alle 12, saranno disponibili per i controlli presso la sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Corso Mombello 49. Per accedere a tali visite basterà presentarsi negli orari indicati, senza prenotazione preventiva.

Grazie al nuovo accordo tra ANDI e LILT dopo la speciale giornata gratuita dell’Oral Cancer Day la prevenzione proseguirà con queste modalità:

– visite gratuite per un mese presso gli studi dei dentisti aderenti all’iniziativa

– dal mese di giugno presso la sede LILT di Sanremo previa prenotazione per tutti gli associati (si ricorda che la tessera annuale LILT prevede un contributo di 10€).

Il tumore del cavo orale è tra i quattro tipi di tumore che porta più frequentemente alla morte e solo una diagnosi tempestiva può permettere un rapido intervento terapeutico. La prevenzione quindi è una fondamentale risorsa per debellare tale patologia.