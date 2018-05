Nuovo defibrillatore a Ventimiglia, Malivindi: “Finalmente è stato installato”

Ventimiglia. “Finalmente è stato installato il defibrillatore comprato coi gettoni di presenza del biennio 2014/2015, avevo chiesto personalmente che i miei venissero destinati a questo scopo. Si tratta di un apparecchio di ultima generazione e di semplice utilizzo.

La cosa interessante è che il Comune si doterà di un piccolo fondo annuale per occuparsi anche della indispensabile manutenzione dei defibrillatori presenti in città (in particolare della sostituzione delle placche in caso di utilizzo). È auspicabile anche realizzare una “mappa dei defibrillatori” da pubblicare sul sito del comune. Sono estremamente soddisfatta perché è una cosa che può rivelarsi davvero utile per la comunità, in caso di bisogno può salvare delle vite: questo per me è lo scopo della politica e questa è l’essenza della gestione della cosa pubblica” - dichiara la consigliera M5, Silvia Malivindi.