Nuova scuola a Ventimiglia Alta: quasi 30mila euro per lo studio di fattibilità tecnico-economica

Ventimiglia. Dopo la chiusura della scuola “Cavour” di via Lascaris nel centro storico di Ventimiglia, dichiarata inagibile e fatta sgombrare con ordinanza sindacale, urge ora trovare una soluzione per “sistemare” i circa 170 studenti temporaneamente spostati in altre scuole cittadine. Il Comune ha affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’architetto Andrea Folli la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la costruzione di un nuovo edificio scolastico a Ventimiglia Alta per importo complessivo di € 29.569,38.

Insieme a Folli lavoreranno gli archetti Giorgio Santagostino, Monica (Sofia Alves) Margarido e Stefano Farina, gli ingegneri Marco Pellegrino e Marco Galperti ed il geologo Pierluigi Torrieri.

Sembra ormai scartata, dunque, l’ipotesi iniziale che prevedeva la ristrutturazione dell’edificio seicentesco. Una soluzione da subito bollata come antieconomica, nonostante le promesse ai genitori degli alunni di una riapertura in tempi brevi dell’istituto.