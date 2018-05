Sanremo. Questa volta non è un delfino, una stenella striata o un capodoglio. Il mare del Santuario Pelagos di fronte alla Città dei Fiori non ci regala “solo” lo spettacolo dei cetacei. Questa, ad essere immortalato dai ricercatori dell’Istituto Thethys qualche miglio al largo, è stato un raro (per le nostre zone) esemplare di volatile, chiamato “Pulcinella di mare”.

Dal nome scientifico di Fratercula arctica, popola i mari e le coste (limitatamente all’estate) dell’Atlantico settentrionale. La sua presenza è particolarmente importante sulle coste islandesi, ma è presente anche nelle coste norvegesi, bretoni, scozzesi, irlandesi, inglesi, dell’isola di Terranova, nonché sull’arcipelago delle isole Fær Øer.