“Non è possibile svolgere iniziative di sensibilizzazione elettorale in Arziglia”: la denuncia del circolo Pd di Bordighera

Bordighera. Scrive il circolo cittadino del Partito Democratico.

“Pare che non sia possibile svolgere iniziative di sensibilizzazione elettorali con banchetti pubblici nel territorio comunale di Arziglia, stando alle disposizioni comunali vigenti, poiché tale territorio non è stato da esse preso in considerazione, contrariamente alle altre zone cittadine (Sasso, Città Alta, Borghetto San Nicolò, Due strade).

Abbiamo interpellato ieri, il Sindaco affinché potesse porre rimedio alla disuguaglianza riservata ai cittadini che abitano in Arziglia affinché possano godere delle stesse prerogative di essere direttamente informati mediante iniziative ad hoc nel corso della campagna elettorale in corso, in quanto aventi stessi diritti che sono riconosciuti a tutti gli altri cittadini che vivono nei diversi territori che compongono il Comune.

E’ un principio elementare di democrazia che il Partito Democratico di Bordighera invoca sia rispettato a vantaggio di coloro che abitano e vivono su questo importante territorio della città affinché non si possa dire che siano dimenticati”.