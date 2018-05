Nei supermercati francesi l’olio per motori dentro la maionese. Ma non viene ritirata dal commercio

Avviso per chi si reca a far la spesa nella vicina Francia. Magari per comprare della maionese, condimento che proprio oltralpe trova le sue radici gastronomiche. Secondo quanto riporta la rivista francese “Canard enchaîné”, 40.000 tonnellate di olio di girasole ucraino tagliato con lubrificante per motori sono state distribuite in Europa. I prodotti alimentari ottenuti da questo olio non sarebbero stati ritirati dal mercato, ufficialmente “in assenza di tossicità acuta”.

La storia inizia il 21 aprile scorso, quando il gruppo Saipol, produttore della maionese Lesieur, informa il comitato di controllo per le frodi alimentari che dei truffatori gli hanno consegnato un carico di 40.000 tonnellate di olio di girasole ucraino tagliato con 280 tonnellate di olio per motori.

Dal 26 aprile, i prodotti iniziano ad essere rimossi dagli scaffali, con la catena Carrefour in testa. La Commissione europea però, che è all’origine della decisione di sospendere il blocco dei prodotti, ha dichiarato a “Canard enchaîné” che l’olio motore incriminato non è così pericoloso: “Un uomo di 60 kg può ingerire fino a 1,2 grammo al giorno senza rischi”.