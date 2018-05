Sanremo. Teatro gremito ieri sera per la decima edizione dello spettacolo “Bordi…Gotti”. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lilt come gli scorsi anni.

Musica, divertimento e cultura hanno reso la serata molto piacevole, in compagnia di moltissimi bordigotti che si sono recati all’Ariston per non perdersi l’oramai l’annuale spettacolo di solidarietà

di 70 Galleria fotografica Musica, divertimento e solidarietà: in scena la decima edizione di "Bordi...Gotti" all'Ariston di Sanremo









“Nonostante sia tornato per la quarta volta con voi sono emozionato. Un grazie particolare va a loro e a soprattutto a voi perché ci siete sempre. Ci siete sempre tanto vicino. Quello che raccogliamo qua, questa sera, rimane sempre in provincia di Imperia, servirà per le cure palliative. Veniteci sempre a trovare in corso Mombello” – ha dichiarato sul palco il dottor Claudio Battaglia, presidente di Lilt Sanremo.

Sul palco dell’Ariston sono state cantate le dieci canzoni più belle suonate negli anni scorsi, tentando di raccontare appunto la “Favola” dei Bordigotti, passando dalla musica anni 70 ai più classici moderni.

Ospiti della serata sono stati il grande cantautore genovese Vittorio De Scalzi e il famoso tenore internazionale Fabio Armiliato che è stato accompagnato al pianoforte dal maestro Fabrizio Mocata.

Inoltre presenti in sala i candidati sindaco di Bordighera e Vallecrosia: Vittorio Ingenito, Mara Lorenzi, Fabio Perri e Armando Biasi; il sindaco della città delle palme Giacomo Pallanca e il vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri.