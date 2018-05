Monaco. Ieri a nei pressi dell’ex Sporting d’Hiver i sapeur pompier hanno tratto in salvo un gruista che è stato colpito da un ictus mentre lavorava in cabina a 60mt d’altezza. Secondo Nice Matin, i soccorritori monegaschi sono stati allertati dagli operai del cantiere dopo che l’operaio aveva smesso di lavorare senza dare segni di vita, pur restando nella cabina.

I 10 vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto usare una seconda gru per avvicinarsi alla cabina dove la vittima era prigioniera, per poi immobilizzare l’uomo su una barella, calandolo successivamente a terra con i cavi. Sul luogo è accorsa immediatamente la Croce Rossa monegasca. Il medico e l’infermiera si sono presi cura della vittima che è stata trasportata all’ospedale Pasteur di Nizza in codice di massima gravità.