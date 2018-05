Mia Arcigay contro omofobia e transfobia: l’incontro a Sanremo in via Escoffier

Sanremo. Scrivono Gianfranco Testa (presidente Arcigay Imperia) e Marco Antei (presidente onorario).

“Anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia, MIA Arcigay Imperia e AGedO organizzano per il 17 Maggio un incontro aperto a tutti in Via Escoffier (angolo via Matteotti), presso la celebre statua di Mike Bongiorno dalle 15 alle 18.

Abbiamo invitato, per la prima volta, diverse associazioni sportive della provincia affinché si uniscano a noi. Abbiamo altresì invitato le diocesi di Ventimiglia-Sanremo e di Imperia-Albenga, nonché altri rappresentanti delle più nutrite comunità religiose della provincia sperando in un’ampia partecipazione.

Parteciperà, con una sua delegazione, la Chiesa Valdese, da anni ormai al nostro fianco nelle lotte per i diritti civili. Ricordiamo a tal proposito che dalle 16.30 si terrà anche una veglia contro l’omo-transfobia presso il tempio valdese di Sanremo”.