Sanremo: meteo incerto, annullata la festa del Primo maggio in piazza Santa Brigida

Sanremo. L’incertezza meteo rovina la festa di “Piña”, l’evento a scopo benefico organizzato da Adventures Sanremo in concerto a Pigna Mon Amour che oggi, martedì primo maggio, avrebbe dovuto trasformare piazza Santa Brigida in un “cocktail” etico e sostenibile con dj set, street food and beverage e tanto altro. Un numero zero, tutto targato under 30, di cui parte del ricavato sarebbe servita per finanziare le realtà di quartiere così da contribuire alla messa in opera di attività volte alla riqualificazione e valorizzazione della Pigna.

«”Piña” salta per ovvi motivi – spiega Francesco Scalarandis di Adventures Sanremo –. Le temperature si sono inaspettatamente abbassate e hanno dato pioggia tutto il giorno. La festa avrebbe dovuto svolgersi completamente all’aperto, siamo quindi costretti ad annullarla. Ci dispiace davvero molto ma abbiamo lavorato tanto per metterla in piedi e non ci vogliamo giocare l’occasione: la riproporremo sabato 19 maggio». La decisione è stata presa dagli organizzatori in tarda mattinata e subito è stato un tam tam di telefonate e messaggi per raggiungere le figure professionali coinvolte e i tanti giovani del territorio che da giorni aspettavano l’evento.

Non è tuttavia la prima volta che in questo 2018 il maltempo mette i bastoni fra le ruote alle manifestazioni della Riviera dei Fiori. Le cattive condizioni meteo che stanno caratterizzando la stagione, tra febbraio e marzo hanno messo in difficoltà appuntamenti quali la Festa di San Benedetto a Taggia e i Carri Fioriti di Sanremo. Nei giorni scorsi il cielo sembrava essere diventato più clemente: il sole era finalmente arrivato regalando un assaggio dell’estate. Purtroppo però in vista del primo maggio ha deciso nuovamente di partire per le vacanze, aprendo una settimana all’insegna dell’instabilità con nuvole e piogge.