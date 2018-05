Martedì 29 maggio il presidente Giovanni Toti ad Imperia e Bordighera

Il presidente Giovanni Toti, martedì 29 maggio sarà ad Imperia e Bordighera. Il suo arrivo è previsto nel primo pomeriggio per un incontro organizzato insieme all’onorevole Giorgia Meloni presso il point elettorale di Oneglia per sostenere Luca Lanteri sindaco. L’inizio è previsto intorno alle 15,30.

Successivamente si recherà a Bordighera per un incontro organizzato a sostegno del candidato sindaco del centro destra Giacomo Pallanca, anche in quest’occasione il presidente sarà insieme all’onorevole Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. L’incontro è previsto presso il ristorante Chez Louis. Infine il presidente Giovanni Toti sarà di nuovo ad Imperia per un aperitivo con amici e simpatizzanti del centro destra ed il candidato sindaco Luca Lanteri, in Calata Cuneo presso il ristorante Matamà.

L’incontro è previsto verso le 18,30.