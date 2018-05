Bordighera. “I punti principali del nostro programma sono che abbiamo una grande concentrazione sul rilancio del turismo a Bordighera. Puntiamo sulla rinascita di questa città e per farlo abbiamo creato un meccanismo di questo tipo: motori che muovano l’economia. Ma per far partire questi motori abbiamo creato due azioni da attuare subito: innanzitutto, anziché la tassa di soggiorno, vogliamo offrire un premio ai nostri visitatori, come pubblicità che desideriamo possa convincere le persone che a Bordighera stanno cambiando le cose. Inoltre voglio creare un ufficio per l’espansione economica di Bordighera, che sarà finanziato totalmente dal mio stipendio, perché penso che si debba fare qualcosa per avere grandi professionalità. Vogliamo infatti professionalità nel marketing, nella ricerca di finanziamenti e nella conoscenza del territorio. Ci saranno due o tre professionisti, che saranno il perno per attività importanti: tipo lo Iat, le relazioni internazionali o gli alberghi”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco per “Civicamente Bordighera” Mara Lorenzi, che oggi ha presentato la sua squadra e il programma al cinema Zeni.

Tutti i nomi dei candidati:

Gabriella BODINO BORGOGNO, agente immobiliare;

Silvia FAGGIANO, commerciante

Dennis GIUSTO, Personal Trainer e imprenditore centri fitness

Alberto GUGLIELMI MANZONI, Orientatore professionale e scrittore

Mauro LORENZI, Avvocato Civilista

Carmen Esther MATIAS DE LUNA, Assistente alla persona

Alessandra Cinzia MONDINI, Organizzatrice di Eventi

Luca PONTAROLLO, Commercialista praticante esperto in progettazione europea

Carmelo PULLINO, Pensionato, già manutentore Comune Bordighera

Stefano RAIMONDO, Commercialista

Claudia ROGGERO FELICI, Libera professionista grafica e comunicazione

Mariacristina RICCI ANFOSSI, Funzionario P.A.

Loredana SASSO, Professore Ordinario Dip. Scienze della Salute Università di Genova

Cristina VERRANDO, Interprete