Nella vicina Francia, secondo quanto scrive Nice matin, il tempo sarà brutto su tutte le Alpi Marittime e in Costa Azzurra, almeno fino a venerdì primo giugno.

LUNEDI, 28 MAGGIO

Piogge forti per tutto il giorno sull’intero dipartimento. I temporali possono scoppiare nel pomeriggio tra Saint-Auban e Saint-Etienne-de-Tinée. Le Alpi Marittime sarà posto in allerta gialla per temporali dalle 11 alle 21, con temperature tra 18° C e 24° C.



MARTEDÌ 29 MAGGIO

Dopo una pausa di alcune ore al mattino, pioggia e temporali ricominceranno a cadere nel dipartimento, lasciando la fascia costiera libera da disturbi. Le temperature saranno all’incirca uguali: tra 19° C e 24° C.

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO

Mercoledì sarà ancora peggio: temporali in tutto il dipartimento delle Alpe-MaritTime dalla mattina alla sera. Per quanto riguarda le temperature, oscilleranno tra 21° C e 25° C.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

Non ci saranno temporali, anche se le piogge rare possono cadere tutto il giorno nel dipartimento. La costa, da Théoule-sur-Mer a Nizza, dovrebbe rimanere asciutta. Le temperature scenderanno leggermente, con un massimo di 23 ° C.

VENERDI, 1 GIUGNO

La pioggia inizierà a cadere nelle prime ore del mattino. Dovrebbero solo calmarsi di notte. Dal lato del termometro, la colonnina di mercurio oscillerà tra i 14° C e 23 ° C.