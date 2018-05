Maltempo, chiuso il tunnel di Tenda: riapre la linea ferroviaria tra Vievola e Limone?

Tenda. A causa delle forti piogge, l’innalzamento della falda acquifera al colle e lo scioglimento della neve sullo spartiacque italo francese, il traforo internazionale del colle di Tenda rimarrà chiuso a tempo indeterminato. I sindaci di Limone e Tenda, rispettivamente Angelo Fruttero e Jean Claude Vassallo si dicono disperati.

Le autorità italiane della Regione Piemonte hanno chiesto nella giornata di ieri, sabato 5 maggio, un ripristino della linea ferroviaria tra le stazioni di Vievola e Limone. Non è una situazione facile: per la Rete Ferroviaria Italiana non ci sarebbero problemi mentre la SNCF è in fase di valutazione.

Per quanto riguarda il tunnel, come detto precedentemente, non si sa quando riaprirà, l’Anas sta effettuando le verifiche sullo stato di agibilità dello stesso: le infiltrazioni potrebbero aver compromesso la stabilità strutturale della galleria.