“Maggio dei libri 2018”: giovedì 24 maggio nuovo appuntamento alla biblioteca civica Corradi di Sanremo

Sanremo. Giovedì 24 maggio secondo incontro di “Il Maggio dei Libri” con “Ho spinto le parole in altalena…”, la presentazione del volume Marinaio di nuova poesia di Elisabeta Petrescu (nella sala multifunzionale della biblioteca civica F. Corradi, alle 16.30, ingresso libero).

L’autrice sarà presentata da Fabio Barricalla. Lettrice d’eccezione, Effe Sòla.

Anche quest’anno, infatti, la biblioteca civica di Sanremo aderisce all’iniziativa di carattere nazionale “Il Maggio dei Libri”, appuntamento che rinnova l’impegno di sottolineare il valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale e culturale.

Un gruppo di oche selvatiche in volo, cavalcate da persone che leggono, incornicia il tema del “Maggio dei Libri 2018 Vo(g)liamo leggere” : il messaggio è che la lettura mette le ali e consente di raggiungere attraverso i libri tutti i mondi possibili, trasportati con leggerezza dalle parole (locandina allegata).

Il terzo e ultimo incontro è previsto per giovedì 31 maggio con “Io non gli chiedevo parole…”, presentazione del volume Trucioli 1941 per Elena di Camillo Sbarbaro. Il libro sarà presentato da Giorgio Devoto, editore San Marco dei Giustiniani. Coordinerà Fabio Barricalla.

Info: 0184/531632