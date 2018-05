M5s Sanremo: bando europeo che finanzia il Wi-Fi gratuito negli spazi pubblici del Comune

Sanremo. Il M5s Sanremo, nei giorni scorsi, ha inviato lettera al Sindaco con la richiesta urgente di partecipazione al bando europeo WiFi4EU che finanzia il Wi-Fi gratuito negli spazi pubblici dei Comuni.

Per potervi partecipare il Comune di Sanremo deve iscriversi online sul loro sito compilando un semplice modulo di registrazione. Il processo di registrazione è semplice: i comuni potranno presentare domanda nella lingua da loro scelta senza bisogno di alcun intermediario.

I comuni non dovranno allegare un progetto tecnico o documentazione tecnica sulla rete Wi-Fi da sviluppare, né è loro richiesta la valutazione preliminare dei costi da parte di un fornitore per poter presentare domanda per il buono.

E’ fondamentale che il 15 maggio alle 13, quando verrà pubblicato il primo bando, il comune di Sanremo che dovrà già essere registrato presenti la domanda di buono sul medesimo portale. Questi voucher saranno assegnati secondo la modalità “a sportello”, in base all’ordine di arrivo della richiesta. Sarà quindi fondamentale la data e l’orario di inoltro della candidatura.

L’ammontare del voucher equivale a 15.000 euro per ciascuna municipalità. “Il M5S Sanremo è certo che il Comune non vorrà perdere questa occasione e attiverà tutte le procedure, estremamente semplici, per poter accedere a questo bando europeo”.