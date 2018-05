Luca Lanteri visita il “Consorzio Porto Peschereccio”, il commento della candidata Elisa Arcella di Imperia Insieme

Imperia. Duro commento di Elisa Arcella, candidata con la lista Imperia Insieme, al fianco di Claudio Scajola, a proposito della visita di Luca Lanteri al “Consorzio Porto Peschereccio”.

“Facile ricordarsi dei pescatori solo quando si ha bisogno del loro voto, magari alla fine della campagna elettorale” – attacca Arcella. “Sono cresciuta in una famiglia di pescatori, non molti sono a conoscenza della realtà che coinvolge il settore della pesca; quest’attività, con le sue 50 imbarcazioni, dà sostentamento a 130 famiglie e l’unico ittiturismo galleggiante della provincia, presente sul nostro porto, rappresenta una delle occupazioni più tradizionali, legate al territorio nella nostra città”, spiega la candidata al fianco di Scajola.

“Mai come oggi, vedo mio padre e i suoi colleghi così scoraggiati: è ora che, almeno nel nostro territorio comunale, come in altri che hanno attuato politiche vincenti, si sostenga questa preziosa attività. Io mi sono candidata anche per questo, ma io so di cosa parlo: questi pescatori ci sono sempre, vivono e lavorano nel Porto di Imperia-Oneglia tutto l’anno. Sarebbe stato il caso di tenerli in considerazione, per esempio, prima di decidere di aumentare loro la tassa sui rifiuti. Per questo, le passerelle elettorali, certe volte, possono apparire delle provocazioni” - conclude.