L’on. Di Muro (Lega) in provincia di Imperia: “Presente per il tesseramento e confrontarmi con i cittadini”

Imperia. L’on. Flavio Di Muro parteciperà alla campagna tesseramento 2018 della Lega che inizierà sabato 5 e domenica 6 maggio con la presenza di diversi gazebo in provincia di Imperia a cura delle sezioni locali del movimento. In particolare l’on. Di Muro sarà sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 a Imperia Oneglia in via San Giovanni e poi dalle 16.00 alle 18.00 a Ventimiglia in via Repubblica, domenica mattina a Bordighera presso Palazzo del Parco dalle 10.00 alle 12.00.

“Saró presente ad alcuni gazebo della Lega non solo per sostenere il tesseramento per l’anno in corso, ma anche per dare modo ai cittadini di confrontarsi in modo diretto con il Deputato del territorio – dichiara Di Muro – solo con l’ascolto quotidiano dei problemi delle comunità locali è possibile farsi un’idea reale di quali siano le istanze più urgenti da portare a Roma”.