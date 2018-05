Sanremo. Oggi la Seabourn Encore fa scalo nella Città dei Fiori. Arrivata da Tolone in rada nel golfo sanremese alle prime ore del mattino, l’equipaggio della nave ha iniziato fin da subito a calare i tender dedicati ai passeggeri.

Costruita nel 2016 e registrata alle Bahamas, la Seabourn Encore è lunga 210mt e larga 28, raggiunge i 18.6 nodi di velocità (37km/h), ospita 604 passeggeri e 400 membri dell’equipaggio.

A bordo gli ospiti possono godere di 4 bar e un ristorante di lusso, un casinò, cinema e teatro, Spa con tre jacuzzi dislocate in diversi punti della nave, piscina sul ponte di coperta, una chiesa, numerosi punti vendita dove fare shopping e infine per chi vuole rinchiudersi in uno spazio culturale è presente la biblioteca.

Oggi i sanremesi godranno di una vista che non da tutti i giorni con un briciolo di invidia verso i croceristi venuti da ogni parte del mondo per godere del sole del Mediterraneo. In serata la Seabourn Encore salperà le ancore per fare rotta verso il porto di Civitavecchia, principale porto che consente ai turisti di andare a visitare Roma