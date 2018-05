Sanremo. Prosegue il programma di collaborazioni internazionali che vede l’istituto agrario di dell’istituto “Ruffini- Aicardi” al centro di scambi con le altre scuole agrarie europee: dopo la partecipazione alla mostra internazionale di giardinaggio di Berlino nel 2017, quest’anno l’Istituto agrario di Sanremo ha partecipato al concorso internazionale “Jardin d’Expression” che si è svolto ad Angers, nella regione francese della Loira. il tema del concorso è stato “I giardini sfuggiti” (Échappées de jardins).

Dall’8 al 15 aprile 2018, nell’ambito del progetto di scambio internazionale Trinational Green Workcamp, Letizia Bormetti, Teresa Labartino, Altealuna Marchese,Valentina Masini,Giulia Rebaudo, Oreste Rondinone, le eccellenze dell’Istituto designate dai consigli di classe, hanno collaborato alla realizzazione di due spazi verdi con gli studenti dell’ESA (École Supériorie d’Agricolture di Angers) e dell’Humboldt Univesität di Berlino.

Ilaria Ambrosini e Silvia Saraceni, le insegnanti che hanno accompagnato il “green team” dell’istituto Ruffini – Aicardi in questa esperienza internazionale, sottolineano l’importanza di questi scambi per gli studenti: “al di la dei lavori realizzati, che saranno esposti al pubblico durante l’estate 2018 presso il Parc de Pignerolle di Angers, lavorare a stretto contatto con gli studenti degli altri Istituti europei specializzati nella progettazione del paesaggio, permette ai nostri ragazzi di arricchire le proprie competenze professionali e di vivere un’esperienza preziosa per la loro crescita culturale e personale”.

L’attività svolta ad Angers si inserisce in una attività di scambio attiva da oltre venti anni con la Scuola Superiore francese ed è stata l’ultima tappa di un progetto internazionale più ampio che ha visto gli studenti dell’istituto Ruffini – Aicardi partecipare all’allestimento dell’Esposizione Internazionale di Giardinaggio (IGA) a Berlino nell’aprile 2017 e accogliere i colleghi francesi e tedeschi (febbraio 2018) per svolgere un intervento di riqualificazione di un’area verde nel territorio del Comune di Cipressa (IM). Attività che hanno aperto la possibilità agli studenti di svolgere stage all’estero con progetti mirati a favorire lo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro e di cui l’istituto Ruffini- Aicardi di Sanremo va molto fiero.