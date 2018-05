L’istituto comprensivo di Vallecrosia “A. Doria” porta in scena la costituzione

Era un sabato, un sabato speciale, quello del 27 dicembre 1947: l’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale conteneva la Costituzione della Repubblica Italiana. La legge tra le leggi, quella fondamentale nella gerarchia delle fonti del diritto italiano, entrò in vigore il 1 gennaio 1948, dopo essere stata approvata dall’Assemblea Costituente e promulgata dall’allora capo provvisorio dello Stato Italiano, Enrico De Nicola.

L’Istituto Comprensivo “Andrea Doria” di Vallecrosia, per celebrare il settantesimo compleanno della Costituzione, porterà in scena lo spettacolo teatrale “La Costituzione fa 70 – uno spettacolo dedicato ai 70 anni della Costituzione Italiana”: lunedì 14 maggio 2018 alle ore 19:00 presso il Teatro di Maria Ausiliatrice saranno gli alunni delle classi IIIC e IIIB a vestire i panni di giovani attrici e attori. I primi, come presentatori e concorrenti nei quiz televisivi, faranno scoprire, al gentile pubblico, articoli e diritti costituzionali: in scena quindi “Articoli tuoi” e “Indovina il diritto”.

Nella seconda parte, invece, gli alunni della classe IIIB interpreteranno lo spirito e il contenuto, in forma teatrale, di alcuni articoli fondamentali della nostra Carta, come il principio d’uguaglianza, il diritto alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnica, il diritto (e i doveri) di essere genitori e figli e ancora il diritto al lavoro e all’autodeterminazione della donna nella vita quotidiana.

Martedì 15 maggio, sempre alle 19 e sempre presso il Teatro di Maria Ausiliatrice le classi IIIA e IIIE proporranno “Marcovaldo” di Italo Calvino.

“La Costituzione fa 70” e “Marcovaldo” sono due pièce di teatro scritte dai ragazzi delle classi interessate, nell’ambito del laboratorio di scrittura drammaturgica. Il laboratorio di teatro è stato curato, durante tutto il corso dell’anno scolastico, da Davide Barella in collaborazione con le professoresse Piermaria Rossi, Mariella Prestileo, Silvia Cagnacci, il prof. Luciano Villa e la prof.ssa Cinzia Re, che ha curato le scenografie degli spettacoli.